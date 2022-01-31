عثرت السلطات في الكويت على جثة مجهولة الهوية، قرب بحر الصبية ما استدعى حالة من الاستنفار في الجهات الأمينة.

داخلية الكويت تعثر على جثة

وتلقت الداخلية الكويتية بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على جثة بالقرب من بحر الصبية، وفور البلاغ توجه رجال الداخلية للموقع للتحقق من هوية الجثة وصحة البلاغ.

الصبية منطقة غير مأهولة

يذكر أن منطقة الصبية بـ الكويت منطقة سهلية واسعة تقع في شمال جنوب البلاد، تعدّ المنطقة حتى الآن غير آهلة بالسكان، لكن وجود المنتزهات البحرية والبرية وخصوصا محمية الشيخ صباح الأحمد الصباح جعلها منطقة ترفيهية ويخرج بها الكثير من العائلات للتنزه والكشتة في هذه الأجواء.