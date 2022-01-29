تُختتم اليوم فعاليات سباق فورمولا الدرعية المقام حاليًا في منطقة الدرعية التاريخية.

وكانت سباقات التجارب الحرة قد انطلقت في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة، كما انطلقت أيضًا سباقات الحصة التأهيلية للمجموعة أ، وانطلقت سباقات الحصة التأهيلية للمجموعة ب.

وستنطلق في الوقت الحالي، سباقات دوري الربع النهائي والنصف نهائي، على أن تنطلق سباقات النهائي في تمام الخامسة إلا 10 دقائق من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

موعد انطلاقة السباق الختامي

وينطلق السباق الختامي لـ فورمولا إي الدرعية في الثامنة مساءً، بينما يتم توزيع الجوائز في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

ترتيب المتسابقين في سباقات فورمولا الدرعية أمس

وانتهت سباقات الجولة الأولى من سباق فورمولا إي الدرعية المقام للمرة الرابعة في منطقة الدرعية التاريخية، أمس الجمعة.

وحل الهولندي نك دي فريز في المركز الأول، سائق فريق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثاني البلجيكي ستوفيل فاندرون سائق مرسيديس إي كيو.

في المركز الثالث، السائق البريطاني جاك دينيس سائق فريق أفالانش أندريتي.

في المركز الرابع البريطاني سام بيرد.

في المركز الخامس البرازيلي لوكاس دي جراسي.

بالمركز السادس السويسري إدواردو مورتارا.

بالمركز السابع الأسترالي نك كاسيدي.

بالمركز الثامن الفرنسي جان فيرن.

في المركز التاسع الأمريكي أوليفر إسكيو.

في المركز العاشر ميتش إيفانز.

وكان السائق ستوفيل فاندرون فاز بقطب الانطلاق الأول في التصفيات التأهيلية من سباقات فورمولا الدرعية، قبل انطلاق الجولة الأولى مساء أمس الجمعة.