كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (53) مليونًا و(532) ألفًا و(458) جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاح كورونا للأطفال

وكانت الصحة أعلنت أمس بدء المرحلة الثانية من لقاح كورونا للأطفال حسب الأولوية العمرية.

وقالت الصحة : انتهت المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للفئة العمرية من (5-11) عامًا والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم، والحمد لله بدأنا اليوم المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية، ونعمل على التوسع فيها بالتدريج، وبعدها تبدأ مرحلة إتاحتها لجميع الأطفال من هذه الفئة العمرية.

إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة أتاحت مؤخرًا حجز موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية وأفادت أن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق توكلنا لمن يأخذ الجرعة الثالثة “التعزيزية” فقط.

وأضافت الداخلية أن الجرعة الثالثة ستكون شرطًا للآتي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وفي وقت لاحق أعلنت الصحة عن إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للفئة العمرية من 16 سنة فأعلى بعد مضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وحثت الجميع على تلقي الجرعة التنشيطية لضمان الوقاية من المتحورات.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت الصحة عن تسجيل (5628) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3511) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8903) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (604672) حالة، تعافى منهم (558,546) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (287) حالة فقط.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.