اعتذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن حضوره إحدى الحفلات خلال فترة الحظر العام الماضي مشيرًا إلى أنه ظن أن الحفل اجتماع عمل في مقر الحكومة.

مطالبات باستقالة جونسون

من جانبه دعا زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر إلى استقالة رئيس الوزراء، وقال ستارمر في جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية: دفاعه عن نفسه بالقول إنه لم يكن يعلم أنه كان في حفلة سخيف لدرجة أنه في الواقع استخفاف بعقول الشعب البريطاني، وأضاف: هل سيكون لديه الآن الجرأة للاستقالة؟ متهمًا الزعيم المحافظ بـالكذب بوقاحة.

وكانت قناة أي تي في نيوز التلفزيونية كشفت، مساء الاثنين، رسالة بعثها بالبريد الإلكتروني السكرتير الخاص لبوريس جونسون، مارتن رينولدز في 20 مايو 2020 قال فيها: أحضروا زجاجاتكم، موجهًا دعوة لإقامة حفل للاستفادة من الطقس الجيد، مع التباعد الاجتماعي في حدائق مقر رئاسة الوزراء.