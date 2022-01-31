أصبحت فرص لحاق أحمد حجازي بمباراة مصر والكاميرون المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية صعبة للغاية بسبب الإصابة.

إصابة أحمد حجازي تربك المنتخب:

وبدأ أحمد حجازي مباراة مصر والمغرب بالأمس بشكل أساسي، إلا أنه تعرض لإصابة قوية، حيث سقط على أرضية الملعب عند الدقيقة 44، ليتم تغييره بين شوطي اللقاء، ويشارك النجم محمود حسن تريزيجيه بدلًا منه.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة أحمد حجازي في العضلة الضامة، على أن يخضع لأشعة من أجل التأكد من التشخيص المبدئي، إلا أن التقارير الصحافية اليوم أكدت صعوبة مشاركته في مباراة مصر والكاميرون.

وشدد مصدر في المنتخب لموقع “كور بلس”، على أن إصابة أحمد حجازي قوية وصعبة، ليتأكد غيابه عن مباراة مصر والكاميرون، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مشاركته في المواجهة التالية تظل محل شكوك.

مباراة مصر والكاميرون:

ومن المقرر أن تلعب مصر والكاميرون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تجاوز الفراعنة منتخب المغرب، فيما فاز الأسود على غينيا الاستوائية.

وتُقام مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، بجانب مواجهة تحديد المركز الثالث، يوم الأحد المقبل، ليسدل الستار على المسابقة التي احتضنها الكاميرون بمشاركة 24 منتخبًا.