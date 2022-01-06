كشف تقرير إعلامي عن أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله سيبدأ أولى مبارياته مع نادي الاتحاد يوم 14 يناير الجاري.

حمدالله يبدأ مشواره مع الاتحاد الجمعة المقبلة:

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “المهاجم المغربي سيبدأ مشواره مع العميد يوم 14 يناير أمام الرائد في الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين”.

سبب عدم مشاركة اللاعب المغربي أمام الفيحاء:

وكان من المنتظر مشاركة اللاعب المغربي أمام الفيحاء غدًا الجمعة في دوري المحترفين لكن ذلك لن يحدث بسبب عدم حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية.

يذكر أن نادي الاتحاد كان تعاقد مع حمدالله في ديسمبر الماضي لمدة موسم ونصف الموسم كصفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده مع نادي النصر يوم 23 نوفمبر الماضي.

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري المحترفين حاليًّا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.