أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، أنه لن يتقدم باستقالته من منصبه الحالي، مشددًا في الوقت ذاته أن طموحه المنافسة على جميع البطولات رغم الظروف المادية.

خالد البلطان لن يستقيل:

وتحدث خالد البلطان عن إمكانية تقديم استقالته في ظل ما وصفه بعدم قدرة نادي الشباب على الإنفاق مثل بعض الأندية الأخرى، وقال: “ليس لدي نية للاستقالة، لكن علينا ضغوط كبيرة”.

وأضاف خالد البلطان تصريحاته قائلًا: “للأسف، مطلوب مني صناعة فريق لا يهزم بالميزانية التي لدينا، لكن الميزانية الحالية لا تأتي بنا سوى المركز الخامس”.

تقليص الرعايات يؤثر على النادي:

وتابع: “أقول لجماهير نادي الشباب، إذا حققنا المركز الخامس فنحن البطل، لأن هناك دعم وعقود مختلفة للأندية الأربعة الجماهيرية، والوزارة أعطتهم في الموسم الماضي 18 مليون ريال سعودي زيادة عنا، وذلك معلن”.

وواصل خالد البلطان تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم قائلًا: “أناشد أن ينظر للشباب مثل الأندية الجماهيرية، ورغم كل هذه الظروف، أؤكد بأن طموحنا هو المنافسة على كل البطولات”.

وأردف: “تقليص عدد الرعايات على قمصان الأندية قرار مجحف، في منافسات الموسم الماضي كانت الرعايات لدى نادي الشباب 50 مليون ريال، وفي هذا الموسم أصبحت 17 مليون ريال بسبب تقليص عدد الرعاة”.