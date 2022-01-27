تجسيدًا لحقيقة “الرياض عاصمة الطيب”؛ تنطلق اليوم الخميس فعاليات معرض “دلني على الطيب 3” في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتستمر خلال الفترة من 27- 31 يناير، حيث تشارك هناك أكثر من 150 علامة تجارية محلية وخليجية، إضافة إلى جمعية العوق البصري الأهلية ببريدة.

ويفتح المعرض أبوابه يوميًّا أمام الجمهور مجانًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الحادية عشرة مساء، وأتاح المنظمون فرصة التعرف في المتحف المقام هناك على أكبر أشجار العود بالمملكة ومراحل نموها، وكيفية العناية بها والاستفادة من جذورها وأغصانها ولحائها في تجارة البخور معشوق السعوديين خصوصًا وأهل الخليج عمومًا.

التعرف على صناعة العطور:

وبالإضافة للاستمتاع بأنواع الطيب، والحصول على عروض شراء مناسبة؛ سيتمكن الزوار من التعرف على صناعة العطور والجدوى الاقتصادية والفرص المتوفرة في السوق، والالتقاء برواد الأعمال والهواة الذين شقوا طريقهم وتغلبوا على التحديات وتحولت تجارتهم في فترة قصيرة إلى “براند” رسمي، يعزز ذلك اهتمامهم بالأذواق العصرية.

يشار إلى أن معرض “دلني على الطيب 3” استطاع استقطاب أشهر العارضين في السعودية والكويت وعمان والإمارات تحت سقفٍ واحد يضم البخور والزعفران ومستلزمات صناعة الطيب.

الرياض عاصمة الطيب:

من جانبه قال عبدالعزيز المطرودي مالك علامة “دلني على الطيب”: إنه من منطلق هذا الحلم النابع من شباب الوطن بدأت صياغة القصة منذ عام 2016م لجعل الرياض عاصمة الطيب المعنوية والحسية واقع نعيشه ونتحف فيه زوار وسياح المملكة من جميع دول العالم.

وأضاف: استطاع المعرض في النسختين الأولى والثانية منه في جذب شريحة كبيرة من الشباب الراغبين في الدخول في مجال تجارة الطيب، والاستفادة من الاستشارات ومعرفة اتجاهات العملاء، والفرصة متاحة مجددًا لرواد أعمال جدد يسيرون تجاه مستهدفات رؤية 2030 بتمكين شباب وشابات الوطن.