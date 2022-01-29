من المقرر أن يزور رئيس إسرائيل دولة الإمارات يوم الأحد المقبل في أول زيارة من نوعها بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لأبوظبي قبل عدة أسابيع.

زيارة رئيس إسرائيل

وقال السفير الإماراتي في تل أبيب محمد محمود آل خاجة : تستقبل دولة الإمارات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج الأحد المقبل في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقًا بتاريخ 9 يناير وتم تأجيلها لظروف كوفيد ١٩ وسيشارك الرئيس في احتفالية اليوم الوطني الإسرائيلي التي تصادف 31 يناير الجاري في معرض إكسبو الدولي.

العلاقات الإماراتية الإسرائيلية

وتابع نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب.

يذكر أن رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، كان قد زار الإمارات يوم 13 ديسمبر الماضي وعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.