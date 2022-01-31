أعلن نادي الفيصلي اليوم عن فسخ عقد كل من الفرنسي رومان أمالفيتانو والبرازيلي رافائيل سيلفا مع الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي لـ عنابي سدير عبر “تويتر” أنه تم إنهاء عقد اللاعبين بالتراضي بينهما وبين إدارة النادي، مع توجيه الشكر لهما على الفترة التي قضاها كل منهما مع الفريق.

الثنائي خسر لقب السوبر السعودي مع الفيصلي

وكان الثنائي شارك مع عنابي سدير في مباراة الهلال في السادس من يناير الجاري في نهائي كأس السوبر السعودي، حيث فاز الهلال باللقب بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

عنابي سدير يواجه خطر الهبوط

يذكر أن عنابي سدير متواجد حاليًا في المركز الـ15 ” قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.