أعلن نادي الاتحاد- قبل قليل- عن مصادقة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في صفوف العميد.

الاتحاد يُسجل حمدالله بعد نيله الكفاءة المالية:

وصادقت لجنة الاحتراف على قيد اللاعب المغربي، بعد حصول الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية أول أمس الثلاثاء.

وكان النجم المغربي انضم إلى صفوف الاتحاد كصفقة انتقال حر في ديسمبر الماضي قادمًا من نادي النصر.

المهاجم المغربي جاهز لمواجهة الرائد:

يذكر أن المهاجم المغربي سيشارك مع الاتحاد بصورة طبيعية في مباراة الرائد غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتواجد نادي الاتحاد في صدارة دوري المحترفين السعودي برصيد 35 نقطة.