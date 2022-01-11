أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية في روسيا، أن بلاده تشعر بالقلق بسبب احتمال إقدام السلطات الأوكرانية على استفزازات متعمدة قد تزيد من مخاطر اندلاع مواجهة في المنطقة.

استفزازات:

وقال ريابكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين في ختام المفاوضات الروسية الأمريكية في جنيف حول ملف الضمانات الأمنية: “نشعر بقلق من احتمال استفزازات متعمدة من قبل أوكرانيا قد تنفذها السلطات في كييف بشكل مستقل أو بالتعاون مع الدول الغربية مثل الولايات المتحدة. وذلك يمكن أن يخلق أوضاعًا تزيد من إمكانية اندلاع مواجهات، الأمر الذي لابد من تفاديه”.

وشدد ريابكوف على أن روسيا لا تتبع أي نوايا عدوانية تجاه جارتها، لكنها لا تنوي التخلي عن تنفيذ تدريبات أو عمليات نقل لقواتها داخل الأراضي الروسية.

وأوضح: “هذه أنواع أنشطة ضرورية للحفاظ على الاستعداد العملياتي للقوات المسلحة في ظل الأوضاع التي تتغير فيها الأجواء الأمنية إلى الأسوأ. لكن تحركاتنا في هذا المجال ليست على الإطلاق تعبيرًا عن أي نية من قبلنا لمهاجمة أوكرانيا أو شن أي عدوان”.