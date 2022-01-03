أثار المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي أزمة جديدة مع النادي اللندني، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقص فيها من قدر النادي اللندني.

ماذا قال جمهور تشيلسي عن حساب لوكاكو ؟

ولا حظ مشجعو تشيلسي إخفاء اللاعب البلجيكي هويته وهو أنه لاعبًا في البلوز ووضع بدلًا منها نادي إنتر ميلان الإيطالي في حسابه عبر ” الفيسبوك”.

وقال بعض من مشجعي تشيلسي: ” هل تعرض حساب لاعبنا للقرصنة؟، لماذا وضع اسم نادي آخر ؟”.

وكان لوكاكو صاحب الـ28 عامًا صرح أنه غير سعيد في تشيلسي بسبب طريقة المدرب الألماني توماس توخيل في إدارة المباريات وأنه نادم على مغادرة نادي إنتر ميلان الإيطالي.

تصريحات المهاجم البلجيكي تثير الجدل !

وأضاف المهاجم البلجيكي صاحب الأصول الكونغولية أن جماهير إنتر ميلان هي أفضل جماهير لعب كرة قدم أمامها، مما أثار غضب جماهير تشيلسي.

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية إن تصريحات لوكاكو لـ شبكة Sky Sport في بريطانيا قد وضعته في موقف محرج حيث قرر المدرب توخيل عدم استدعائه للمشاركة مع تشيلسي في مباراة أمس أمام ليفربول في الجولة الـ21 بـ الدوري الإنجليزي.

وكان اللاعب البلجيكي رحل عن صفوف إنتر ميلان صيف 2021 لينضم إلى تشيلسي، حيث كان اللاعب البلجيكي متوجًا بلقب الدوري الإيطالي مع الإنتر في الموسم الماضي.