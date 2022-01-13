تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، على حساب برشلونة بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ملخص مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

وكان الشوط الأول من الوقت الأصلي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل فينسيوس جونيور للريال بالدقيقة الـ25 ثم تعادل لوك دي يونج لـ برشلونة بالدقيقة الـ1.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل كريم بنزيما الهدف الثاني للريال ثم تعادل اللاعب الإسباني أنسو فاتي لـ برشلونة بالدقيقة الـ84 من الشوط الثاني.

وبالشوط الأول الإضافي نجح الريال في إضافة ثالث الأهداف عبر الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي بطريقة جميلة، ليتأهل الريال لنهائي كأس السوبر الإسباني.

الريال إلى النهائي:

يذكر أن ريال مدريد سيواجه الفائز من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد المقبل.