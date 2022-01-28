أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم، على عدم رضاه على الأداء الفني للفريق، رغم الفوز على منتخب عمان مساء أمس بهدف دون رد في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

تعليق رينارد

وتحدث المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على عمان قائلًا: ” مباراة صعبة جدًا، وكنا نعلم قبل خوض المباراة، بأنها ستكون صعبة كونها أمام منتخب جيد، ولست راضيًا على الأداء أمام عمان، لكن الأهم هو الوصول للنقطة رقم 19″.

وأضاف رينارد: “منذ بداية التصفيات الأولية، كان هدفنا أن نحافظ على أداء قوي، ومستمر حتى نصل إلى ما وصلنا إليه الآن”.

ويغادر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الجمعة، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب اليابان ظهر الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية واليابان

وسوف تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان ظهر الثلاثاء الأول من فبراير، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في ملعب سايتاما 2002 في العاصمة طوكيو.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 22 ليضمن مباشرة تأهله الرسمي لـ كأس العالم في قطر، وبفارق سبع نقاط عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.