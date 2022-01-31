أعلنت شركة سابك للمغذيات الزراعية عن النتائج المالية خلال العام المالي 2021 حيث حققت صافي ربح بلغ 5.2 مليار ريال بارتفاع 303.96 % عن 2020 والذي ربحت فيه 1.2 مليار ريال.

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع لعدة أسباب منها:

• ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.

وقد حد من أثر هذا الارتفاع:

• ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع في مخصص الزكاة.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً 79.93 نقطة, ليقفل عند مستوى 12259.25 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

حركة مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 197 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صادرات، وعسير، ومجموعة فتيحي، وساسكو، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعاً.

أما أسهم شركات: مشاركة ريت، وهرفي للأغذية، وسابك للمغذيات الزراعية، وعذيب للاتصالات، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.83% و3.05%. فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، وكيان السعودية, وساسكو، ودار الأركان، ومتطورة الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: الإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، وساسكو، ومتطورة الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 166.90 نقطة, ليقفل عند مستوى 25492.64 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 910 آلاف سهم, تقاسمتها 2790 صفقة.