أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) عن موعد وطريقة توزيع الأرباح المرحلية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2021م.

قيمة أرباح ساسكو

يأتي ذلك إلحاقًا لإعلان الشركة، في موقع تداول بتاريخ 28 ديسمبر 2021م والخاص بإقرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2021م توزيع أرباح على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2021م بواقع (0.20 ريال) لكل سهم أي ما يعادل 2% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ (12) مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق (الأحد 2 يناير 2022م) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

طريقة إيداع الأرباح

وجاء في إعلان الشركة: يسر الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) أن تعلن للسادة مساهمي الشركة الكرام عن بدء صرف الأرباح النقدية ابتداءً من يوم الاثنين 14 جمادي الآخرة 1443هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 17 يناير 2022م عن طريق مصرف الراجحي، وذلك على النحو التالي:

إيداع الأرباح مباشرة في حسابات المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية المرتبطة بحساب بنكي لدى أحد البنوك المحلية. صرف الأرباح مباشرة عن طريق مراجعة أحد فروع مصرف الراجحي وذلك لـكل من:

– المساهمين أصحاب المحافظ الاستثمارية الغير مرتبطة بحسابات بنكية.

– المساهمين حملة الشهادات (الذين ليس لديهم محافظ استثمارية) بموجب شهادة الأسهم.

وطالبت ساسكو مساهميها بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

وأهابت بالمستثمرين الأجانب غير المقيمين أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي استفسار الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين بالشركة على الهاتف رقم 0112068855 تحويلة رقم 1113.