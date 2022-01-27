يسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة التفوق ضد المنتخبات العربية، وقيادة السعودية لتجاوز عقبة عمان اليوم.

السعودية ضد عمان

وتلعب السعودية ضد عمان على ملعب الجوهرة المشعة، مساء اليوم الخميس، في إطار مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مباراة اليوم، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم صدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع بـ7 نقاط.

رينارد يتألق أمام المنتخبات العربية

وواجه رينارد المنتخبات العربية 23 مرة من قبل خلال تدريبه منتخبات “المغرب، كوت ديفوار، زامبيا، أنجولا والسعودية”، وشهدت تفوقًا لافتًا للمدرب الفرنسي، ما يحفزه قبل مباراة عمان اليوم.

وقاد رينارد المنتخبات التي يدربها لتحقيق الفوز 9 مرات أمام المنتخبات العربية، والتعادل في مثلهم، وخسر 5 مواجهات فقط، واحدة مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم، و4 مع المنتخب الزامبي.

ولم يخسر المدرب الفرنسي مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم أي مباراة أمام المنتخبات العربية، حيث قاد الأخضر في 6 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في 4 مواجهات، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراتين.