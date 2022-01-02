أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، التونسي سعد بقير رسميًّا.

سعد بقير مستمر مع أبها:

ونشر نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للتونسي سعد بقير بعد توقيع العقود، مشيرًا إلى أن الإدارة برئاسة أحمد الحديثي نجحت في تجديد عقده حتى عام 2025.

وكان نادي أبها قد تعاقد مع سعد بقير خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد لمدة عامين، قبل أن يمدد تعاقده حتى 2022.

ويُعد سعد بقير واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُقدم مستوى مميزًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبها في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل 3 مرات، والخسارة في 7 لقاءات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.