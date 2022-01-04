أعلنت سفارة المملكة لدى إيطاليا عن الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها.

اشتراطات جديدة:

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها كالتالي:

– شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة او نسخة إلكترونية (في حال مرور 6 أشهر على الجرعة الثانية يتطلب الحصول على الجرعة الثالثة/ المعززة).

– فحص PCR خلال الـ 72 ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.

– تعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا والاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة أو إلكترونية هنا.

إلزامية الكمامة:

ولفتت السفارة إلى أن الاشتراطات الاحترازية الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية هي، إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، وإلزامية ارتداء كمامة من نوع (FFP2) داخل كافة وسائل النقل (طائرات، قطارات، ووسائل النقل الأخرى)، بالإضافة للأماكن السياحية والمسارح والمنشآت الرياضية ودور السينما. وبينت أن صلاحية الجرعة الثانية (6 أشهر)، وعند تجاوز هذه الفترة يتوجب الحصول على الجرعة الثالثة (المعززة).