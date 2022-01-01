انتهت قمة آرسنال ضد مان سيتي، عصر اليوم، في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، بفوز مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف.

ملخص مباراة آرسنال ضد مان سيتي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي مميز وقوي من قبل لاعبي فريق آرسنال أسفر عن الهدف الأول للاعب الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

وأهدر آرسنال، فرصة إحراز الهدف الثاني والهدف الثالث خلال الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الآرسنال بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، انفجر فريق مانشستر سيتي هجوميًّا ليحصل البرتغالي بيرناردو سيلفا على ركلة جزاء لـ مان سيتي أثارت غضب السويسري جرانيت تشاكا لاعب آرسنال.

وسجل الجزائري رياض محرز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في المباراة في الدقيقة الـ58.

مانشستر سيتي يعود في المباراة:

وخلال مباراة آرسنال ضد مان سيتي، أهدر فريق آرسنال فرصة إحراز الهدف الثاني بعدما أخطأ الإسباني إيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي وكاد يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه ثم أنقذ المدافع الهولندي أكي لاعب السيتي الكرة لتأتي إلى البرازيلي جابرييل مارتينيلي الذي سددها خارج شباك السيتي الخالية.

ونجح مانشستر سيتي عبر لاعبه الإسباني رودري في إضافة ثاني الأهداف في الدقيقة الـ93 بعد خطأ قاتل من لاعبي آرسنال دفاعيًّا.

وتجمد رصيد الجانرز بعد الخسارة عند 35 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد مانشستر سيتي 53 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي.