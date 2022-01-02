تأكدت جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج والكوري الجنوبي جانغ هيون سو للمشاركة في مواجهة الفيصلي المرتقبة.

سلمان الفرج وجانغ هيون سو جاهزان

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سلمان الفرج وجانغ هيون سو، شاركا في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية والمناورة الفنية، مساء اليوم الأحد.

وكان سلمان الفرج قد تعرض لإصابة في عضلة الورك، حيث خضع لبرنامج تأهيلي، الأمر الذي أبعده عن المشاركة مع الهلال خلال الفترة الماضية، فيما غاب جانغ هيون سو بسبب تعرضه للإنفلونزا.

الهلال يستعد لكأس السوبر السعودي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل، المقرر إقامتها على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح مؤخرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الفيصلي في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يحفزه قبل مواجهة السوبر السعودي.