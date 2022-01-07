واصل سلمان الفرج تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وساهم في تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي.

سلمان الفرج يتألق في السوبر

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفا سكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى سلمان الفرج في كأس السوبر السعودي، لافتة إلى تحقيقه لأكثر من رقم مميز في تاريخ البطولة.

ويُعد سلمان الفرج هو أكثر اللاعبين لمسًا للكرة في جميع نهائيات كأس السوبر السعودي بـ112 تمريرة، كما أنه اللاعب الوحيد الذي تجاوز سقف الـ100 تمريرة ناجحة، وذلك منذ نظام الإحصائيات الخاص بالبطولة.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة إلى أن سلمان الفرج لمس الكرة 121 مرة، وأضافت: “باستثناء حارس مرمى فريق التعاون، كاسيو أنجوس، لاعب الهلال هو أكثر من منح كرات طويلة ناجحة 13 من 13”.

الهلال بطلًا لكأس السوبر السعودي

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي بالأمس على ملعب الملز في نهائي كأس السوبر السعودي، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأزرق.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب، كما رفع عدد بطولاته إلى 64 بطولة.