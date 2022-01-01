استحدث موسم الرياض مفاهيمَ تسويقيةً جديدةً من خلال إطلاق تجربة تسوق تقام لأول مرة بفعاليات الموسم عبر “سوق الأحد” الذي يقام في يوم الأحد من كل أسبوع.

ويتخذ “سوق الأحد” مكانه من منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى وجهات موسم الرياض هذا العام، ويتكون من 30 متجرًا تتغير كل أسبوعين، فيما تستمر فعالياته بجانب الأنشطة الأخرى للمنطقة، حيث يفتتح في الخامسة مساء، وتستمر أنشطته حتى منتصف الليل.

ويحتوي السوق الذي يمثل إحدى التجارب الجديدة على عدد من المنتجات المتمثلة في المستلزمات النسائية والرجالية، والعود والعطور، والأحذية، والهدايا والتحف، إضافةً إلى الحرف اليدوية، والمجوهرات والإكسسوارات، والإلكترونيات، وجميع أنواع الأغذية المعلبة والجافة.

ويهدف سوق الأحد لدعم وتعزيز الثقة لدى العلامات التجارية السعودية الناشئة والمتوسطة والصغيرة، بإتاحة الفرصة لهم عبر منصة مطلوب، من خلال تسجيل البيانات، وإضافة عنصر المشاركة الذي يشكل بضاعة المتجر أو العلامة التجارية.



وتمثل الأسواق الأسبوعية إحدى العادات العربية الشهيرة، والحاضرة منذ القدم حتى اليوم، وتثبت مكانتها في بوليفارد رياض سيتي من خلال الرواج التجاري، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، والتواصل بين الناس، لتتواءم مع الأسواق العصرية، والعلامات التجارية العالمية.

وتمثل منطقة بوليفارد رياض سيتي إحدى أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، تقع في شمال العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، انطلقت فعالياتها جزئيًّا في 21 أكتوبر 2021م، وكان افتتاحها الكبير في 1 نوفمبر 2021م، وتضم فعاليات عدة، منها: الحدائق والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافةً إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.