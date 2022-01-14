هطلت أمطار غزيرة على ثول شمال جدة في الساعات الأولى من صباح اليوم فيما تزايد الضباب الكثيف والغيوم التي تحد الرؤية بشكل كبير.

وأظهر مقطع فيديو أمطار شمال جدة الغزيرة التي هطلت وتأثرت بها الحركة على الطرق وسط تحذيرات بتوخي الحيطة والحذر.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.

تشكل الضباب

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، الجوف وسواحل المنطقة الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.