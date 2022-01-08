أثار اللاعب محمد كنو أزمة مؤخرًا بين فريقي الهلال والنصر، وذلك بعد تجديد تعاقده مع الهلال، وكان قبلها وقع عقدًا للانضمام لنادي النصر لمدة 3 سنوات.

فهد بارباع- المستشار القانوني: #النصر يستطيع أن يتوجه لغرفة فض المنازعات ..

هل فسخ محمد كنو عقده مع #النصر قبل التجديد للهلال ؟ وإذا استلم مبلغ من النصر فذلك مخالفة على النصر .. كان على النصر اعلان التوقيع وإشعار الهلال واتحاد الكرة#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/w9dj8eSSHG — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 7, 2022

كواليس أزمة كنو مع الهلال والنصر

وكان الهلال أعلن عن تجديد العقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا أول أمس الخميس، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي، وفي فجر أمس الجمعة، كشف النصر أنه سيحصل على حقوقه القانونية جراء تفاجئه بتجديد الهلال لعقد اللاعب وهو حاصل على توقيعه.

لماذا لن يُعاقب الهلال ؟

وكشف مجموعة من القانونيين مثل فهد بارباع والمحامي التونسي علي عباس أنه في حال عدم إخطار الهلال بتعاقد النصر مع كنو، فإن الهلال لن يُعاقب بالمنع من تسجيل الصفقات الجديدة لفترتين، كون الأزرق لم يعلم بتعاقد النصر مع اللاعب.

كذلك أشار فهد بارباع إلى أن النصر أخطأ بسبب عدم إعلانه التعاقد مع لاعب الهلال خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى أنه إذا تم إثبات أن النصر أعطى مبالغ مالية للاعب والعقد لم يبدأ بعد فإن النصر ارتكب هنا مخالفة ضد النزاهة الرياضية.

وأضاف بارباع إلى أن النصر في حال طالب بالحصول على 27 مليون ريال منحها للاعب الهلال لتوقيع العقد ، فسيكون مطالب بالذهاب لغرفة فض المنازعات وليس لجنة الاحتراف.