كشفت تقارير إعلامية عن الشرط الوحيد لنادي الاتحاد، للموافقة على بيع مدة العقد المتبقية للاعب عبدالإله المالكي إلى نادي الهلال.

عبدالإله المالكي يغادر الاتحاد لظروف عائلية

وكان أنمار الحائلي رئيس الاتحاد أكد بعد مباراة الفيحاء أن المالكي سيغادر جدة إلى الرياض ولن يُكمل مع الاتحاد لظروف عائلية، لتشير التكهنات إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عامًا سينضم إلى نادي الهلال بالفترة المقبلة.

وقال الإعلامي وليد الفراج إن الاتحاد اشترط مبلغًا معينًا لبيع مدة العقد المتبقية، مضيفًا أن الهلال لا يشتري لاعبين إلا بالفترة الحرة.

النصر يُراقب اللاعب

وحول الأمر أكد الإعلامي سعد السبيعي مراسل قنوات SBC مسبقًا أن إدارة الهلال أبدت استعدادها لدفع 3 ملايين ريال لشراء المدة المتبقية من عقد المالكي، لكن الاتحاد يطلب 5 ملايين ريال.

وربما في حال عدم توصل لاتفاق بين الهلال والاتحاد، قد يستغل النصر الأمر ويتحرك لحسم الصفقة، وفقًا للتقارير الإعلامية، خاصة أن النصر يدرس خطف الصفقة من الهلال ردًا على تعاقد الزعيم مع الحارس محمد العويس وتجديد عقد اللاعب محمد كنو.