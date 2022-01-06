تشهد مباراة كأس السوبر السعودي الليلة صراعًا برتغاليًا بين ليوناردو جارديم مدرب الهلال ومواطنه دانييل راموس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي.

هدف مدربَي الهلال والفيصلي من السوبر السعودي

جارديم يسعى إلى تهدئة غضب الجماهير الهلالية التي أبدت عدم رضاها بسبب تراجع نتائج الفريق مؤخرًا وتحقيق فوز واحد في آخر 5 مباريات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفوز جارديم اليوم بلقب السوبر يُهدئ من غضب جماهير الهلال مع إطالة مدة بقائه في صفوف بطل آسيا.

أما المدرب دانييل راموس فيحلم بتقمص دور البطل مثل البرازيلي بريكيليس شاموسكا الذي قاد الفيصلي للفوز بأول لقب في تاريخه، وهو لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

ثاني بطولة خلال 8 أشهر قد تتحقق للفيصلي

وفي حال حقق راموس لقب السوبر السعودي، سيكون قاد عنابي سدير للفوز بثاني بطولة في تاريخه، وبعد مرور 8 أشهر فقط على التتويج باللقب الأول وهو كأس الملك.

وكان الهلال تُوج بلقب دوري المحترفين موسم 2020/2021، بينما حقق الفيصلي لقب كأس الملك على حساب التعاون في الموسم ذاته.