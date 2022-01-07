واصل موسم الرياض، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه، الكشف عن مفاجآته جاذبًا أكبر عدد ممكن من الزوار، وفي واحدة من أحدث المناطق هي العاذرية التي تعد مكانًا خلابًا وجاذبًا للجمهور، كان الحضور الغفير فيها على موعد مع اولى “جلسات العاذرية” التي تقدمها هيئة الترفيه من تنظيم وإشراف هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات” في ليلة غنائية لا تنسى نجمها “سندباد الغناء” راشد الماجد، وشاركته في الحفل الفنانة السعودية هدى الفهد.

ورغم برودة الطقس في العاذرية التي تقع في شمال مدينة الرياض العاصمة السعودية وتحتوي بين جنباتها مظاهر الحياة الصحراوية الطبيعية التي لم تمسها أو تطولها يد المدنية الحديثة، لكن صوت وأغاني راشد الماجد وهدى الفهد في “جلسات العاذرية” استطاعت ملء المكان دفئًا وحرارة جراء تفاعل الحضور وحماستهم مع الأغاني التي قدموها، وقد استهل كل من راشد وهدى فرقتهما بتوجيه الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ما يقدمه في مجال صناعة الترفيه، كما أثنيا على روتانا في تنظيم مثل هذه الحفلات المميزة.

أصالة العاذرية وصورتها التراثية:

وقد انعكس مفهوم الأصالة التي تتمتع بها العاذرية ومزجها بين صورتها التراثية من على مبانيها التي تحمل تلك الروح التاريخية شكلًا ومضمونًا والحضارة الراهنة، على “جلسات العاذرية” فحملت اختيارات الأغاني في صورتها ومضمونها روح التراث السعودي الأصيل بكل معانيه ومفاهيمه.

مشاركة هدى الفهد:

وكعادته، كان سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في استقبال نجمي الحفل والوقوف أمام كاميرات وأسئلة أهل الإعلام والسوشيال ميديا، والبداية مع هدى الفهد التي أجابت عن المكان، قائلة: “الأجواء جميلة والتنظيم رائع، ورغم أن الطقس شتاء لكن ما تحس بالبرودة من كثر ما تتأمل المكان وجماله “. وعن شعورها بمشاركتها مع النجم راشد الماجد في الحفل، قالت: هو شعور جميل وأعتبر نفسي من المحظوظين بهذه الفرصة ووجودي الليلة مع راشد شرف عظيم وإضافة إلى مسيرتي الفنية.

وقدمت هدى في الحفل عددًا من الأغاني لفنانين كبار إضافة إلى أحدث أغانيها، فغنت “سر حبي” لأبو بكر سالم، ثم من أغانيها قدمت “الى الساكن” و”من البداية”، لتقدم بعدها “الدنيا دوارة” لماجد المهندس، وأغنية “أما براوة” لحسين الجسمي.

دعم راشد الماجد للأصوات الشابة:

أما راشد الماجد فبعد وصوله والتقائه مع هدى الفهد والتقاط الصور التذكارية، كشف أمام الإعلاميين طقوسه في الكواليس قائلًا: “لأن الطقس بارد وبمجرد وصولي جلست أسخن صوتي وأشرب شيء سخن عشان ندفى ونكون حاضرين للجمهور “، وعن مشاركة هدى الفهد معه في الجلسة، علق: “سواء كانت هدى أو غيرها.. أنا والله دائمًا داعم للأصوات الجديدة والشباب من جلسات وناسة، والآن أنا في روتانا مع سالم الهندي ندعم الشباب وهناك أصوات قادمة مرة حلوة”.

وقد أطرب راشد الحضور بأغانيه التي قدمها ومنها: (الأسد، اشقر على اشقر، أبشر من عيوني، يسلم راسك، شرطان الذهب، عشيري، أجيبه).

الجدير ذكره أن الحفل الثاني من “جلسات العاذرية” سيقام تاريخ 13 يناير 2022 ونجماه المطرب الإماراتي حسين الجسمي والصوت العراقي أصيل هميم. يشار إلى أن جلسة العاذرية كانت برعاية طيران Flynas الناقل الجوي الرسمي.