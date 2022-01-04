أُعلن، مساء اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر السعودي التي تجمع بين فريقي الهلال والفيصلي.

أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر السعودي:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتتراوح أسعار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي من 35 ريالًا وحتى ألف ريال، مع التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وأن تكون الحالة في تطبيق توكلنا محصن مكمل الجرعات غير مصاب وغير مخالط.

الهلال والفيصلي يسعيان لخطف اللقب:

ويخوض الهلال نهائي كأس السوبر السعودي بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يلعب الفيصلي بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب التعاون.

ويطمح الفيصلي تكرار إنجاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في موسم 2012/ 2013، فيما يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز مع جارديم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).