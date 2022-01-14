أعلنت وزارة الرياضة عن طرح تذاكر مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض بين فريقي ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

أسعار تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عند الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وجاءت أسعار تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني كالتالي؛ 30 ريالًا الموحدة خلف المرمى، 55 ريالًا الموحدة واجهة، 150 ريالًا الممتاز، 650 ريالًا الفضية، و950 ريالًا الذهبية، وذلك وفقًا لحساب وزارة الرياضة الرسمي على “تويتر”.

ريال مدريد وأتلتيك بيلباو إلى نهائي السوبر



ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي البطولة، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، قبل أن يحرز المرينغي هدفًا في الشوط الإضافي الأول، ويخطف التأهل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو في تحويل تأخره بهدف ضد أتلتيكو مدريد إلى فوز بثنائية، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بالرياض، ويصطدم بالريال أملًا في الحفاظ على لقبه.