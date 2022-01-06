طرحت أمانة المنطقة الشرقية فرصة استثمارية في جزيرة المرجان بالدمام، وباشتراطات تأهيلية وعروض فنية خاصة؛ لضمان الجودة وكفاءة المستثمرين، وبنسبة بناء محدودة 5% فقط؛ لإتاحة أكبر مساحة للزوار والمتنزهين مجاناً، وذلك امتداداً لجهود الأمانة في إطلاق المشاريع والمبادرات الاستثمارية المميزة والنموذجية والريادية بالتماشي مع رؤية المملكة 2030.

وسط مياه الخليج:

وأوضح معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الموقع الاستثماري يقع وسط مياه الخليج العربي و بمساحة تبلغ 2000 متر مربع، مشيراً إلى أن جزيرة المرجان تزخرُ بمسطحاتها وأشجارها الخضراء، وتستقطب السواح وأهالي المنطقة الشرقية، حتى أصبحت مع مرور الوقت معلماً بارزاً؛ ووجهة سياحية وترفيهية في مدينة الدمام.

مزايا جزيرة المرجان:

وبين أن الجزيرة تحوي سوراً يحيطها من الحديد بطابع جمالي متصل بأعمدة خرسانية بطول 2500 متر، ويتوسطها برج بارتفاع 30 متراً على غرار الأبراج الإسلامية، ومرسى لقوارب التنزه، وألعاب الأطفال المتنوعة، ومواقع لتقديم الأطعمة، ومواقف مخصصة للسيارات بمساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع، و25 مظلة خرسانية ذات طابع معماري مميز، بمساحة 2000 متر مربع.