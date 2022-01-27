كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، حقيقة نجمة الصبح التي يتم مشاهتها فجرًا في الناحية الشرقية.

خلال هذه الأيام :

وأنت خارج لصلاة الفجر

ستشاهد جرم سماوي واضح جداً في الجهة الشرقية هذا هو كوكب الزهرة

والعامة يسمونها بنجمة الصبح

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 27, 2022

نجمة الصبح وكوكب الزهرة

وقال الزعاق، في مقطع فيديو: “خلال هذه الأيام.. وأنت خارج لصلاة الفجر ستشاهد جرمًا سماويًا واضح جدًا في الجهة الشرقية هذا هو كوكب الزهرة والعامة يسمونها بنجمة الصبح”.

وأضاف: “الزهرة هو الجرم الأوضح والألمع خلال هذه الأيام فجرًا، والعرب يسمونه زهرة لأنه يزهو بجماله، فهو ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر، والعامة يسمونه نجمة الصبح، لأنه يظهر في الإصباح”.

وتابع خبير الأرصاد الجوية أن أشهر الأجرام السماوية مشاهدة بالعين المجردة 4 هم: الشمس والقمر الزهرة، والشعرى، لافتًا إلى أن الشعوب البدائية عبدتهم جميعًا، وأن أشهر شعوب الأرض التي عبدت الزهرة هم الرومان، وأسموها فانيوس وهي آلهة الجمال، بينما عبدت الشعوب العربية الشعرى، ومع حضور الإسلام أبطل عليهم هذه العبادة.

توقعات الطقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم انخفاض درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة يصاحب ذلك نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق خاصة على الحدود الشمالية والجوف حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق المملكة وجنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك (جبل اللوز وعلقان).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة تتحول ليلًا إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.