أعلنت طيران ناس عن قرب إطلاق وجهات مباشرة بين الجزر اليونانية ميكانوس وسانتوريني، وبين الرياض، إضافة إلى الإعلان عن وجهات دولية سوف يعلن عنها قريبًا.

وجهات دولية لـ طيران ناس

وكتبت طيران ناس على صفحتها الرسمية بتويتر تحت شعار حتى نربط العالم بالمملكة.. قريبًا مع طيران ناس.. إطلاق وجهات مباشرة بين الجزر اليونانية ميكانوس وسانتوريني وبين الرياض”.

وأضافت الشركة: “والعديد من الوجهات الدولية سنعلن عنها قريبًا”.

وجهة مطار العلا

يذكر أن مطار العلا الدولي استقبل أولى الرحلات الدولية القادمة من دبي عبر الناقل الوطني السعودي طيران ناس في نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن عن التوسع في شبكة وجهاته، والبدء بأولى رحلاته الدولية المباشرة إلى مطار العلا الدولي.

اتفاقية لصيانة المحركات

يذكر أنه تزامنًا مع زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة، في ديسمبر الماضي، وقٌع طيران ناس، اتفاقية تسعير وفق ساعات الطيران (RPFH) مع شركة CFM العالمية لدعم وصيانة محركاته من طراز LEAP-1A والتي تغطي 80 طائرة إيرباص A320neo تابعة لأسطول طيران ناس، حيث تبلغ قيمة الاتفاقية 4 مليارات دولار أمريكي، حسب قائمة الأسعار الموقع عليها في العام 2018 لمحركات الطائرات.

وحضر حفل التوقيع على الاتفاقية كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد والرئيس التنفيذي للشركة بندر المهنا، إضافة إلى نائب الرئيس التنفيذي الأول للتسويق والمبيعات في شركة CFM فيليب كوتو.