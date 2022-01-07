كشف أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، مصير اللاعب عبدالإله المالكي مع الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة.

ظروف عائلية تُجبر عبدالإله المالكي على الرحيل:

وتحدث الحائلي للإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “اللاعب لن يستمر مع الاتحاد في جدة وسينتقل إلى الرياض لظروف عائلية وأتمنى له التوفيق”.

وأضاف الحائلي: “تبقى لنا فقط 15 مليون ريال للحصول على الكفاءة المالية وبإذن الله، نحصل عليها قريبًا ومشاركة حمدالله قريبة في المباريات المقبلة”.

جمهور الاتحاد غاضب من المالكي:

وفي وقت سابق، وجه جمهور نادي الاتحاد صافرات استهجان للاعب عبدالإله المالكي في مباراة الاتحاد والفيحاء، التي أُقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب العميد قرر الدفع باللاعب بديلًا للبرازيلي برونو هنريكي في الدقيقة الـ79، ليقوم جمهور الاتحاد بتوجيه صافرات الاستهجان لـ عبدالإله بعد الأنباء التي أفادت مؤخرًا بأنه وقع عقود انضمامه لنادي الهلال.