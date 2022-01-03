بعد يوم واحد من إعلانه التوقف عن التغريد مؤقتًا عاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد للرد على أحد الأشخاص في تغريدة لاقت تفاعلًا كبيرًا بين متابعيه.

وقال الأمير عبدالرحمن في تغريدته : إلى ابن الحرامي صاحب المجد العصامي: مواقفي ثابتة مع ولاة أمري وكتبت قصائد في كل ملوكنا وولاة عهدهم بلا استثناء وفخور بذلك كنت ولا أزال وسأظل كذلك ..وستظل أنت أبد الدهر ابن اللص والجاسوس.

وختم بقوله : وأخيرًا: لماذا تقفل الردود؟!

التفاعل مع تغريدة الأمير عبدالرحمن بن مساعد

وقد تفاعل العديد من المواطنين مع تغريدة الأمير عبدالرحمن حيث كتب فيصل الزلامي أبياتًا وأهداها له جاء فيها :

سيف الوطن مسلول ضد المعادين

طرحك وفكرك يستحق الدراسه

من ينصر الدوله ومن ينصر الدين

ياخذ من افكارك ويشعل حماسه

الله رفع قدرك على الراس والعين

في العلم ولا في مجال السياسه

والنخله اللي دونها حد سيفين

صارت ثلاث سيوف من طيب راسه

إجازة قصيرة

وكان الأمير أعلن مطلع يناير أنه سيتوقف عن التغريد مؤقتًا في تغريدة قال فيها ” سأغيب عن تويتر لفترة .. نلتقي على خير إن شاء الله” لكن عاد بعد أقل من يوم وكتب ” ان استدعى الأمر سأقطع الإجازة.. كل السلق اللي في الشعيب : لا تاخذون راحتكم”.

وتفاعل قرابة 10 آلاف شخص مع تغريدة ابن اللص خلال ساعات من نشرها.