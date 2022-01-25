وصف الفنان عبدالمجيد عبدالله، العاصمة الرياض بأنها مدرسة الحب والفن، وأن أهلها ذواقة.

عبدالمجيد عبدالله يمتدح الرياض

وأعرب عبدالمجيد، في لقاء له مع فضائية روتانا، على متن الطائرة خلال توجهه إلى الرياض، عن سعادته بسفره إلى العاصمة واصفًا إياها بأنها مدرسة الحب، مشيرًا إلى أن فكرة المشاركة في الحفلات موجودة ولم يكن بحاجة لإقناع، لكن ما عطله عنها هو ظروفه الصحية.

وأضاف، أن ظروفه الصحية لها علاقة بالتوازن ما يؤثر على تركيزه بشكل كبير، وهو ما منعه من المشاركة في الحفلات، مشيرًا إلى أنه ليس مع كثرة الحفلات، لكنه يهتم بقيمتها ونوعيتها، متمنيًا أن تكون الفرصة الجديدة لعودته لإحياء حفل في الرياض بداية.

ولفت عبدالله إلى أنه لم يكشف عن تطورات حالته الصحية سابقًا، لحين مرور الأزمة بسلام، إلى أن أتت الفرصة المناسبة للعودة للحفلات.

العلاقة مع تركي آل الشيخ

وعن علاقته بالمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أوضح أنهما على علاقة منذ زمن، وأن آل الشيخ لديه حس فني، مؤكدًا على فخره وتقديره له ووجوده بينهم.

واختتم عبدالمجيد عبدالله، حواره متحدثًا عن الرياض ومجتمعها، مؤكدًا أن أكثر مجتمع يسمع ويحب الفن هو الرياض، واصفًا أهلها بالذواقة، وأنها – الرياض – عاصمة الحب وبوابة الفن.

نفاد تذاكر الحفل

يذكر أن ربع ساعة فقط كانت كفيلة بنفاد تذاكر حفل الفنان عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض، على مسرح محمد عبده أرينا، والمقرر له يوم 28 يناير الجاري.

وكتبت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: “الشوق والحماس كبير للفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله خلال ربع ساعة التذاكر كلها خلصت نشوفكم يوم الجمعة ٢٨ يناير في محمد عبده أرينا”.

وكان عبدالله كشف عن موعد عودته لجمهوره بحفلاته الساهرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بوستر حفلته المُقبلة، ضمن موسم الرياض.