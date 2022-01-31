يُعلق جمهور المنتخب المصري، الكثير من الآمال على محمد صلاح لقيادة الفراعنة للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2021، المقامة حاليًا في الأراضي الكاميرونية.

هل تكون الثالثة لـ محمد صلاح ؟

صلاح الذي لم يتمكن من قيادة منتخب مصر للفوز بلقب أمم إفريقيا في 2017، بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الكاميرون، ثم توديع منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا نسخة 2019 من دور ثمن النهائي حيث كانت البطولة مقامة في القاهرة، وضع مزيدًا من الضغوط على صلاح لقيادة بلاده للفوز بلقب إفريقي للمرة الثامنة وغائب عن خزائن منتخب مصر منذ التتويج بنسخة 2010 في أنجولا.

العقبة الأولى لـ صلاح تتمثل في ضرورة إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض، حيث يواجه منتخب مصر، الأسود غير المروضة مساء الخميس المقبل في دور نصف النهائي.

صلاح قد يواجه ماني وجهًا لوجه أمام أعين الكاميرونيين

والعقبة الثانية هي ضرورة الفوز بالمباراة النهائية، إما أمام بوركينا فاسو أو السنغال، مع توقعات بتأهل منتخب السنغال للمباراة النهائية بسبب قوة التشكيل عن تشكيلة منتخب بوركينا فاسو، كما ستكون مواجهة خاصة بين صلاح وزميله في ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني في حال تأهلت مصر والسنغال إلى نهائي أمم إفريقيا.

يبحث محمد صلاح عن المضي قدمًا والفوز بلقب أمم إفريقيا لترفع من الروح المعنوية للاعبي مصر، قبل مباراتي السنغال يومي 24 و 29 مارس المقبلين في الدور النهائي والمؤهل من تصفيات إفريقيا إلى كأس العالم 2022 في قطر.