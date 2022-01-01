أكد علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول في الهلال على أن جميع لاعبي الأزرق يعترفون بالتقصير، وذلك بسبب تراجع النتائج مؤخرًا.
علي البليهي – لاعب #الهلال : مباراة ماهي سهلة أمام الفيصلي والقادم أفضل .. لم يتغير شيء في الهلال فقط احساس بالمسؤولية .. وبإذن الله نرضي جمهورنا اللي قصرنا معه كثير .
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 31, 2021
رسالة علي البليهي لجماهير الهلال:
وتحدث البليهي لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “لم يتغير شيء في لاعبي الفريق، فقط لدينا إحساس بالمسؤولية، نفرح اليوم وبعد ذلك نركز في مباراة السوبر”.
وأضاف البليهي: “نعترف بالتقصير وبإذن الله نُرضي جمهورنا الذي قصرنا معه كثيرًا”.
ملخص مباراة الهلال والفيصلي:
وكان الفيصلي أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله مدافعه البرازيلي رفائيل سيلفا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.
كشر الزعيم عن أنيابه هجوميًّا فقلص الفارق عبر الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الـ56 من ركلة جزاء.
وعاد سالم الدوسري وأضاف ثاني الأهداف لـ الهلال في الدقيقة الـ60 بعد تمريرة متقنة من البرازيلي ماثيوس بيريرا.
لم ييأس الزعيم ليضيف ثالث الأهداف عبر جوميز في الدقيقة الثالثة والثمانين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب المالي موسى ماريجا.
الزعيم عاد لطريق الانتصارات بعد الخسارة آخر جولتين، ليُصبح رصيده 24 نقطة في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.
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