أكد علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول في الهلال على أن جميع لاعبي الأزرق يعترفون بالتقصير، وذلك بسبب تراجع النتائج مؤخرًا.

علي البليهي – لاعب #الهلال : مباراة ماهي سهلة أمام الفيصلي والقادم أفضل .. لم يتغير شيء في الهلال فقط احساس بالمسؤولية .. وبإذن الله نرضي جمهورنا اللي قصرنا معه كثير .

اشترك الآن على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#الفيصلي_الهلال⁩#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/AhRhc8mWnF — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 31, 2021

رسالة علي البليهي لجماهير الهلال:

وتحدث البليهي لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “لم يتغير شيء في لاعبي الفريق، فقط لدينا إحساس بالمسؤولية، نفرح اليوم وبعد ذلك نركز في مباراة السوبر”.

وأضاف البليهي: “نعترف بالتقصير وبإذن الله نُرضي جمهورنا الذي قصرنا معه كثيرًا”.

ملخص مباراة الهلال والفيصلي:

وكان الفيصلي أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله مدافعه البرازيلي رفائيل سيلفا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز الفيصلي من تقدمه بالهدف الثاني عبر اللاعب الفرنسي رومان أمالفيتانو في الدقيقة التاسعة والأربعين.