توفي أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته إثر عملية طعن في غرب لندن، فيما تم القبض على مراهق مشتبه بتورطه في الجريمة التي لا تحمل أي دوافع إرهابية بحسب ما تم الكشف عنه حتى الآن.

تفاصيل عملية لندن:

وتم العثور على رجل في عمر الـ46 عامًا، وهو مواطن بولندي، مصابًا بطعنات في شارع هاي ستريت في يوسلي، بغرب العاصمة البريطانية، ليل الثلاثاء الماضي وجرى إسعافه في مكان الحادث، لكن تم الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.

وقالت مصادر أمنية: “نعتقد أن الرجل تعرض لهجوم من قبل مجموعة من الشبان في طريق تافيستوك، إثر خلاف بينهم. ثم هربت المجموعة في اتجاهات مختلفة”.

وفي وقت سابق ألقت الشرطة البريطانية، القبض على صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، على خلفية حادث الطعن، فيما لم يتم الكشف عن هويته بعد.

حوادث الطعن تثير الرعب:

وتشهد بريطانيا حوادث طعن متفرقة كان من أغربها تعرض الطفلة، آفا وايت، البالغة من العمر 12 عامًا، للطعن حتى الموت في وسط مدينة ليفربول بشمال غرب إنجلترا أواخر الشهر قبل الماضي.

وقد تم القبض على أربعة صبية، يبلغ اثنان منهم 13 عامًا، والآخران 14 و15 عامًا، للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل.