وجه المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسائل خاصة إلى 5 هلاليين، بعد نهاية رحلته الاحترافية المميزة مع الزعيم.

الهلال يعلن رحيله مهاجمه الفرنسي

وأعلن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عن رحيل بافيتيمبي غوميز عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان ينتهي عقد صاحب الـ36 عامًا بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أن الإدارة الهلالية اتفقت معه على فسخ التعاقد بالتراضي، من أجل ضم لاعب أجنبي.

غوميز يرد على نجوم الهلال

وتفاعل غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع 5 إشادات هلالية من كل من؛ فهد بن نافل، رئيس الهلال السابق الأمير عبدالله بن مساعد، ساني الجابر، ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب.

ورد غوميز على رسالة بن نافل له قائلًا: “شكرًا لك يا سيادة الرئيس، سأفتقدكم جميعًا وستبقى أعظم أمجادنا في الأذهان وستبقى في قلبي، أنا أحبك”، وقال للأمير عبدالله بن مساعد: “إذا كنت عظيمًا، فذلك بفضل الحب والدعم الذي قدمتموه لي جميعًا، شكرًا جزيلًا لك”.

وعلق على رسالة سامي الجابر قائلًا: “شكرًا لك يا أسطورة، أقدر كلامك، وكما قلت، الحب الحقيقي لا ينتهي أبدًا”، ورد على القحطاني قائلًا: “شكرًا لك أسطورتنا، سعيد لسماع هذه الإطراءات منك”، وقال لمحمد الشلهوب: “شكرًا جزيلًا صديقي العزيز والأسطورة.. سوف أشتاق لك”.