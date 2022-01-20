يطمح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لمواصلة التألق مع فريقه الهلال ضد الباطن ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يتألق في مباريات الباطن

ودائمًا ما يتألق غوميز في مباريات الهلال ضد الباطن، حيث إنه ساهم في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مواجهات، بعدما نجح في هز الشباك 5 مرات وصنع هدفًا.

وارتبط اسم غوميز بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الحالية، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

الباطن ضد الهلال

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على نظيره الباطن، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل الفريق السماوي المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.