قالت وزارة الصحة في فرنسا، إنها سجلت أكثر من 350 ألف إصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في حصيلة قياسية جديدة للإصابات بالفيروس الجديد.

أعلى حصيلة يومية بـ فرنسا في 2022:

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي بلغ مجموع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد نحو 335 ألف إصابة، فيما لا تزال الجهات الصحية تكافح انتشار متحور أوميكرون.

رئيس فرنسا ينغص حياة غير المحصنين:

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال تصريحات أثارت موجة من الجدل بعدما أعلن أنه مصمم على “تنغيص حياة غير المحصنين”.

وأثارت تصريحات إيمانويل ماكرون التي تأتي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية جدلًا واسعًا داخل الجمعية الوطنية، في حين أرغمت رئيس الجلسة على تعليق أعمالها ليلًا بسبب الفوضى التي أحدثتها. إلا أن النواب استأنفوا مناقشاتهم حول الشهادة الصحية في أجواء هادئة نوعًا ما، بعد تصويت مفاجئ رفض مواصلة النقاش ليل الاثنين الفائت.

ويبلغ عدد حالات كورونا في فرنسا أكثر من 11 مليون شخص توفي منهم حوالي 122 آلاف شخص فقط.

تقليص مدة الجرعة المعززة:

كما قررت فرنسا تقليص المهلة الفاصلة لتلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من سبعة إلى أربعة أشهر كحد أقصى للمحافظة على صلاحية الشهادة الصحية، وذلك بدءًا من 15 فبراير حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، مشيرًا إلى أن الإصابة بكوفيد ستكون بمثابة جرعة وأن الشخص الذي تلقى جرعتين ولم يأخذ الجرعة المعززة بعد ولكنه أصيب بالفيروس أخيرًا، يستوفي الشروط المحددة”.