يسير الهلال بخطوات مميزة مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة فهد بن نافل، حيث نجح في بناء فريق قوي يُنافس على جميع البطولات المحلية والقارية.

الهلال يتوج بكأس السوبر السعودي

ولعب الهلال ضد الفيصلي بالأمس على ملعب الملز في نهائي كأس السوبر السعودي، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للأزرق.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع رئيسه فهد بن نافل هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي برصيد 3 ألقاب من 5 مشاركات، كما رفع عدد بطولاته إلى 64 بطولة.

فهد بن نافل يواصل حصد الذهب

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بـ6 بطولات خلال فترة فهد بن نافل، حيث حصد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرتين، دوري أبطال آسيا مرتين، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.

كما شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس العالم للأندية عام 2019، وأنهى البطولة في المركز الرابع، ويستعد للمشاركة في مونديال الأندية مجددًا خلال شهر فبراير المقبل في الإمارات.