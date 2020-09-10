الزعيم يكتب المجد مع فهد بن نافل

المواطن - مروة نبيل

يسير نادي الهلال بخُطى ثابتة مع مجلس الإدارة الحالي برئاسة فهد بن نافل حيث نجح في تكوين فريق قوي يُنافس على البطولات المحلية والقارية.

فهد بن نافل مع الهلال

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الـ10 أشهر الأخيرة مع فهد بن نافل في التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا 2019 ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في بطولة كأس العالم للأندية 2019، وقدم أداء مميزًا وتمكن من احتلال المركز الرابع.

ويحلم فهد بن نافل لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي، حيث يسير الزعيم بشكل جيد، ويحتل المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المتصدر.

ويأمل الهلال بقيادة لوشيسكو الجمع بين الثنائية المحلية هذا الموسم، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم في الوصول إلى الدور نصف النهائي.

بطولات الهلال

ووصلت بطولات الهلال إلى 60 لقبًا بعد التتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومنهم بطولة الدوري 16 مرة، بجانب الألقاب الآسيوية والعربية.

وجاءت آخر بطولات الهلال بعد تألق لافت من الفريق الأول لكرة القدم، حيث تصدر البطولة برصيد 72 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر، كما أنه صاحب أقوى خط هجوم برصيد 74 هدفًا.







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