ساهم استضافة المملكة لـ فعاليات سباق فورمولا الدرعية، في عرض صورة المملكة المتطورة للعالم عن طريق دمج التكنولوجيا الحديثة بالإرث الحضاري والثقافي والنقلة الحضارية التي شهدتها المملكة مؤخرًا وفقًا لرؤية 2030.

تنظيم مميز لـ فورمولا الدرعية يعرض تضاريس المملكة بصورة جيدة:

وعمل تنظيم المملكة لـ سباقات فورمولا إي الدرعية على توفير بيئة تصويرية ممتازة لعرض تضاريس والمعالم السياحية المميزة في المملكة، بالإضافة إلى عرض الجوانب المتطورة في تنظيم السباق بصورة احترافية تُثبت نجاح شباب وشابات المملكة على المستوى الإداري والتنظيمي وقدرتهم على تنظيم أي حدث رياضي دولي بصورة احترافية كبيرة.

حضور جماهيري يدل على إتباع أعلى معايير الوقاية:

كما أن الحضور الجماهيري المميز لـ فعاليات سباقات فورمولا إي يُثبت بلا شك، اتباع المملكة لـ أعلى معايير الوقاية والسلامة بعد تأثير جائحة كورونا على العالم.

واستضافت الدرعية جولتي فورمولا إي 2022 الأولى والثانية، للسيارات الكهربائية التي تتضمن 12 سباقًا في 12 مدينة بأربع قارات، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير من العام الحالي.

يذكر أن السائق السويسري إدواردو مورتارا كان تُوج بالجولة الثانية من سباقات الفورمولا متفوقًا على الهولندي روبن فراينز والبرازيلي لوكاس دي جراسي صاحب المركز الثالث.