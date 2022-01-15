انتهت مباراة مان سيتي ضد تشيلسي، اليوم السبت، بفوز مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مان سيتي ضد تشيلسي:

وشهد الشوط الأول من المباراة أداءً هادئًا من قبل الفريقين، حيث أهدر مانشستر سيتي فرصة إحراز الهدف الأول عبر جاك جريليش، بجانب إهدار البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة التقدم لـ تشيلسي بعد تمريرة خاطئة للمغربي حكيم زياش الذي كان في موقف تسلل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كيفن دي بروين يُرجح كفة مانشستر سيتي:

وفي الشوط الثاني، كافح فريق مانشستر سيتي ليحرز الهدف الوحيد في المباراة عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من تصويبة قوية في الدقيقة السبعين.

ولم يتمكن تشيلسي من إحراز أي أهداف، لينتهي لقاء مان سيتي ضد تشيلسي، بفوز مانشستر سيتي بهدف، ليصبح رصيده 56 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نادي تشيلسي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يملك 43 نقطة حاليًا.

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي:

وانطلقت قبل قليل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد واتفورد ولقاء نوريتش سيتي ضد إيفرتون، كما بدأت مباراة ساوثهامبتون ضد وولفرهامبتون ويلعب مانشستر يونايتد مع أستون فيلا في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت المملكة.