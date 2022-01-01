وثق مقطع فيديو مشاهد مباشرة للحظة سقوط الثلوج على جبل اللوز في تبوك والأجواء السيبيرية التي دفعت الأهالي للخروج والاستمتاع بروعتها.

فيديو | مشاهد مباشرة لحظة تساقط الثلوج على جبل اللوز في تبوك#الإخبارية pic.twitter.com/f9QznO7mzo

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022

وقال مراسل قناة الإخبارية مصعب الديحاني إن هذه الأجواء شجعت أهالي تبوك على الخروج للاستمتاع بالأجواء في أعلى قمم جبل اللوز .

أجواء جبل اللوز

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعًا لتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الثانية من صباح اليوم، وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 صباحًا.

فيديو | والثلوج تتساقط عليه.. مراسلنا "مصعب الديحاني": إقبال أهالي المنطقة للاستمتاع بالأجواء في أعلى قمم جبل اللوز #الإخبارية pic.twitter.com/NwVt3WiE2y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2022

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أول أيام العام الجديد – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان و جبل اللوز و الزيته.