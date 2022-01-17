حصد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة خاصة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

كريستيانو رونالدو يحصد جائزة خاصة:

وأقام “فيفا اليوم حفلًا في مدينة زيوريخ السويسرية، والذي يقدمه المذيعة البريطانية ريشمين شودوري، برفقة نجم توتنهام السابق، جيرمان جيناس، للإعلان عن جوائز الأفضل “ذا بيست”.

وحرص فيفا على تكريم كريستيانو رونالدو بعد إنجازه الاستثنائي في منافسات عام 2021، بعدما تجاوز الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية، وأصبح الهداف التاريخي للمنتخبات بـ115 هدفًا.

وكان كريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا، هو الحاضر الوحيد في مقر حفل فيفا اليوم، حيث تسلم الجائزة الخاصة من رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، وأعرب عن سعادته بهذا التتويج.

كما تواجد رونالدو في تشكيل العام المقدم من قبل فيفا، حيث يقود الهجوم مع نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما غاب نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح.

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم 2021:

وحصد ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم 2021، للعام الثاني على التوالي، متفوقًا نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومحمد صلاح، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).