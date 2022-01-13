عادل فينسينت أبو بكر لاعب منتخب الكاميرون ونادي النصر، رقم مواطنه صامويل إيتو بعدما قاد بلاده للفوز على إثيوبيا برباعية لهدف والتأهل لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

فينسينت أبو بكر يُحقق نفس إنجاز إيتو

وكان أبو بكر أحرز هدفين لـ منتخب الكاميرون في شباك إثيوبيا ليُصبح لاعب نادي النصر أول لاعب لمنتخب الكاميرون يسجل في 3 مباريات متتالية بكأس أمم إفريقيا منذ مواطنه إيتو في بطولة كأس الأمم الإفريقية نسخة 2008 التي أُقيمت في غانا.

وسجل فينسينت أبو بكر حتى الآن 4 أهداف في البطولة ليكون هدافها حتى الآن.

يذكر أن منتخب الكاميرون فاز برباعية مقابل هدف، حيث سجل للكاميرون كل من أبي بكر هدفين وتوكو إيكامبي هدفين، بينما سجل لـ منتخب إثيوبيا اللاعب داوا هوتيسا.

نجم النصر فاز بالتاج الإفريقي في 2017

وكان أبو بكر فاز بلقب كأس أمم إفريقيا 2017 في الجابون مع منتخب الكاميرون، على حساب المنتخب المصري حيث سجل هدفًا من ثنائية فازت بها الكاميرون على منتخب مصر.